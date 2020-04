LIVEBLOG: soad boeten foar jongelju, Leraren in Actie wol skoallen tichthâlde

Leararenfakbûn Leraren in Actie (LIA) makket him grutte soargen oer de sûnens fan it ûnderwiispersoniel as na de maaiefakânsje de skoallen - miskien diels of fazearre - wer iepen gean. It bûn seit dat der noch gjin dúdlikens is oer it besmettingsgefaar en de oerdraachberens fan it coronafirus by bern en jongerein. Ek, sa seit LIA, is it dreech fêst te stellen hokker risiko's (âlder) personiel hjirby rint.

Fanwegen dizze soargen fynt LIA dat de skoallen nei maaie ticht bliuwe moatte dan dat der oant de simmerfakânsje trochgean wurde moat mei it digitale ôfstânsûnderwiis. It bûn is tsjinstanner fan in kombinaasje fan ôfstânsûnderwiis en ûnderwiis yn de klasse, omdat dit ta te folle wurkdruk liedt foar leararen.