FIDEO: twa jonge see-earnen by Koudum

It Fryske Gea makke it goeie nijs bekend. Twa moanne lyn kamen de see-earnen werom nei Koudum. De aaien binne ein febrewaris lein en de jongen binne der nei alle gedachten op 7 of 8 april út krûpt. De jongen bliuwe oant ein juny op it nêst. De rôffûgels komme oarspronklik út Dútslân en neskje sûnt 2017 yn Koudum yn in gebiet dat beheard wurdt troch It Fryske Gea.

By it plak fan it nêst fan de see-earnen meie gjin minsken komme. It Fryske Gea wol foar de fûgels de rêst bewarje, want dat is nedich om de jongen goed op te bringen.