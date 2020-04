Yn coronatiid thús oan in miniatuerhûs wurkje

It mienskipsprojekt is net allinnich foar bern, mar ek foar âlderen, want Stoereloer fynt dat dy groep hurd rekke wurdt troch de coronakrisis. De boupakketsjes wurde ophelle om ien grut miniatuerhûs fan te meitsjen, Der komt dan ek in firtuele toer trochhinne. Opjaan kin noch oant en mei 23 april by Stichting Stoereloer yn Ljouwert.