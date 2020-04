Personiel fan bernesintrum De Torteltuin lit mei in lipdub sjen hoe't it moat

It personiel fan bernesintrum De Torteltuin op It Hearrenfean hat in lipdub makke op it nûmer 'Anderhalve Meter' fan Ali B. en Poke. Sa wolle sy op in aardige wize de regels tsjin it coronafirus útlizze oan de bern fan Nederlân. Sy hawwe de plysje fan It Hearrenfean ree fûn om ek mei te wurkjen.