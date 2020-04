'Problemen fan kwetsbere jongerein wurde útfergrutte troch coronakrisis'

Jeugd dy't no bûten byld rekket fan skoalle reitsje op noch gruttere efterstân as dat se al wienen, seit Breeuwsma. Der binne op dit stuit 5.000 bern yn Nederlân wêr't gjin kontakt mei te krijen is.

Skoallen iepen foar kwetsberen

Breeuwsma fynt dat skoallen just foar dizze groep sa gau as mooglik wer iepen moatte. Oars wurde de problemen allinnich mar grutter. Dizze bern komme nei in gewoane simmerfakânsje faak al mei efterstân werom, omdat se yn in drege thússituaasje sitte. No binne se noch folle langer fuort en se krije faak de online lessen net mei. De problemen dy't der al wiene wurde troch de coronakrisis fierder útfergrutte, seit de ûntwikkelingspsycholooch.

Dat sil aanst ekstra oandacht freegje fan de oerheid en soarchferliening. En dêr kin it neffens Breeuwsma noch wolris mear wringe aanst. De coronakrisis soarget nammentlik ek foar in ekonomyske krisis en dat betsjut dat der karren makke wurde moatte oer finânsjes. Wêr giet it jild fan de oerheid wol en net hinne?