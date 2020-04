Unbekenden brekke oarlochsbunkers op Skiermûntseach iepen

De ôfrûne dagen binne op Skiermûntseach bunkers iepenbrutsen. Dat meldt de plysje op it eilân. It is dúdlik dat der minsken yn de iepenbrutsen bunkers west ha. Neffens de plysje is it gefaarlik om yn de ôfsletten bunkers te kommen. Der soe ynstoartingsgefaar wêze en de hichteferskillen yn de bunker binne yn it tsjuster dreech yn te skatten.