Robbie beseach de wrâld troch in luchtroaster

David Sealtiel is yn maart 80 jier wurden, hy wennet no yn Israel. Yn 1942 wurdt hy as 2-jierrich jonkje yn in koffer fan de Hollandse Schouwburg út slûke. Syn heit is dan al nei kamp Westerbork. Syn mem is yn ferwachting, sy mei de befalling ôfwachtsje. De lytse David (of Robbie, sa't er dan al neamd wurdt, want David klinkt te Joadsk) wurdt yn it geheim mei de boat fan Amsterdam nei De Lemmer brocht en krijt ûnderdak by de famylje Bronger yn de Gysbert Japicxstrjitte yn Ljouwert.