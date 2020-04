Ek smook- en stookferbod op Flylân fanwege drûchte

Freed waard ek al bekend dat de gemeente Skiermûntseach in smook- en stookferbod ôfkundige. Ek iepen fjoer, lykas in barbecue of in kampfjoer, is ferbean. As it waar wat minder drûch wurdt, lûkt dizze gemeente it ferbod yn. Dit moat yn oerlis barre mei de Veiligheidsregio Fryslân. Earder hat ek Skylge al in ferbod opset.

Yn guon gemeenten op it Fryske fêstelân jildt ek al in smookferbod yn natuergebieten.