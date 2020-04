Omrop TIP: diel 1 fan 'Underdûkt yn Fryslân'

Benammen yn de doarpen waarden in soad ûnderdûkers ûnderbrocht. Hast eltsenien wist wol wêr't se sieten; it wie in geheim dat dield waard. Diel 1 fan 'Underdûkt yn Fryslân' giet oer de smokkelrûten fan Joadske bern fan Amsterdam nei Fryslân. Ien fan dy bern wie Lea Tropp. Sy kaam as famke by in bakkersfamylje yn Abbegea telâne. Mei har ûnderdûksuskes Klaske en Annie fertelt sy oer dy tiid. Op ûndersteande foto hâldt Lea de earm fan har pleechmem fêst.