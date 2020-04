Coronanijs sneon 18 april: Tal coronapasjinten op Fryske intensive cares stabyl

De eigener fan in kafee yn de gemeente Ljouwert dat gewoan iepen wie, is freedtejûn op de bon slingere. Dat meldt de hoareka-plysje op Twitter. Yn ferbân mei de privacy-wetjouwing makket de plysje net bekend om hokker kafee it giet.

De plysje hie in tip binnen krigen dat in kafee yn de gemeente Ljouwert gewoan iepen wêze soe. Doe't de plysje dat kontrolearre, die bliken dat dat yndie it gefal wie. De eigener fan it kafee krige in boete fan 4.350 euro. De minsken dy't oanwêzich wiene hawwe net in boete krigen, om't de ûndernimmer ferantwurdelik is, sa seit de plysje.