Skilderij 'Leliën' fan Jan Mankes ûntdutsen: "Alles klopt"

It is nei alle gedachten skildere yn 1910. Mankes wie doe noch mar tweintich jier en stie oan it begjin fan syn skilderskarriêre. It skilderij 'Leliën' toant in stikje lân mei in protte leeljes en in wyt stekje. Dat stekje hat er faker skildere, bygelyks op it skilderij 'Geit' dat yn it Fries Museum hinget.

Jan Mankes (1889-1920) komt út De Knipe. Hy skildere faak blommen, lânskippen, portretten en bisten op it hiem fan syn âlderlik hûs. In topstik fan Jan Mankes kin hjoed-de-dei by ferkeap tonnen opbringe.