Ein oan langrinnend parkearkonflikt yn Harns

Van Meurs fersoarget sûnt 1992 it langparkearjen oan de Harnzerstrjitwei en in parkeargaraazje ûnder de Waddenpromenade. Yn de lêste jierren krigen de twa partijen in konflikt, ûnder oare oer de fergoeding. Nei in sitting by de rjochtbank ha de gemeente en Van Meurs ôfpraat om in oplossing te sykjen. Se ha dy oplossing no yn in oerienkomst fêstlein. Der wurdt net bekend makke wat der krekt ôfpraat is.