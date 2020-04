Trouwe yn coronatiden: dat is gjin lokkich houlik. Yn de measte gefallen geane dy trouwerijen net troch, mar der binne útsûnderingen. Wop en Linda út Surhústerfean stapten freed yn it houliksboatsje. Der wiene fjouwer tsjûgen by en it offisjele diel fan de seremoanje fûn plak yn de riedsseal.