It fersetswurk fan doktersfrou Tal Gerritsma

Tal Gerritsma wie troud, hie in eigen gesin mei twa famkes en in tredde berntsje op komst. Dat hold har net tsjin by it dwaan fan fersetswurk, fertelt har dochter Ineke. Tal Gerritsma wie dei en nacht yn it spier. Se soarge net allinnich foar feilige adressen foar de Joadske bern. Ek dêrnei hold se yn 'e gaten, hoe't it mei de bern gie.