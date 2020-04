Fideodeiboek: "Wy sitte foarearst noch wol yn dizze realiteit, dus wy moatte in paad fine"

Jaap Hoekstra (50) út Easterein is fêstgoedûndernimmer mei de fokus op Ljouwert. Hy docht dat ûnder oare fan út bedriuwensammelgebou De Fabriek. Fan machine-produsint oant fysiotherapeut. Fan garagebedriuw oant boekhâlder. Alles sit yn dat gebou. Mar no is it stil yn De Fabriek en is de takomst foar him en alle ûndernimmers ûnwis.