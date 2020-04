Buma: gjin goed idee om no al eveneminten te ferbieden oant septimber

"Ik wacht dat liever af dan dat we nu al bepalen. Daarmee maak ik het niet mooier dan het is. Ik zeg niet dat het hier allemaal doorgaat, maar ik ben niet degene die roept hoe we met evenementen om moeten gaan. Als er iets eventueel door zou kunnen gaan, moeten wij als burgemeesters niet bij voorbaat zeggen: dat willen we niet."

Oare gemeenten moatte sels witte oft se no al eveneminten skrasse wolle, mar Buma fynt net dat it helpt. "Als gemeente Leeuwarden en Veiligheidsregio Fryslân hebben we niet een reden om alle evenementen te verbieden tot en met september. We hebben wél behoefte aan advies van deskundigen over wat we moeten doen. Dat kan ook in een langer verbod resulteren, maar dat moet nog blijken."

Moandei stiet der wer in oerlis pland mei alle 25 feilichheidsregio's yn Nederlân. "Dan word ik hopelijk bijgepraat over de gedachten van het kabinet. Dinsdag komt er een persconferentie en dat volgen we dan."

Regionale ferromming? "Moeilijk uitvoerbaar"

Jaap van Dissel fan it RIVM sei tongersdei dat de coronamaatregels yn guon dielen fan Nederlân mooglik earder ferromme wurde kinne, lykas yn Fryslân. Buma is net direkt entûsjast. "Ik denk niet dat het zo eenvoudig is. Als je hier in Fryslân dingen mogelijk maakt die elders niet kunnen, dan krijg je bewegingen die niet de bedoeling zijn. Het is denk ik moeilijk uitvoerbaar."