Alternative Keningsspelen yn Huzum en op It Hearrenfean: "Superleuk!"

Yn Huzum is de hiele wyk útrukt om mei-inoar spultsjes te dwaan. Op paste ôfstân, mar dus wol mei elkoar. It idee komt fan ien fan de memmen yn de wyk. "Ik ha juster in briefke troch de bus dien oan elkenien", seit Anna Frouk Hoogsteen, organisator fan de Keningsspelen yn Huzum. Net allinnich foar de bern, mar ek om foar wat 'reuring' te soargjen.

Mar fansels giet it foaral om de bern. It is wol wat oars as op skoalle, mar se ha de grutste wille. "Ik heb net gesjoeld en ik heb ook een heel leuk parcours gedaan. Nu ben ik cupcakes aan het bakken", seit ien fan de bern. "Ik vind het superleuk!"