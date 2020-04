Jumbo-Visma begjint maratonploech mei Friezen

Visser ried foarich seizoen noch foar de belofteploech fan Bouwselect. Njonken de Westereender bestiet de ploech út Ingmar Berga (35), Erik Jan Kooiman (33), Mats Stoltenborg (27), Robert Post (27) en Casper de Gier (24). Jac Orie is sportyf direkteur fan de ploech. "Ik ben blij met het team dat we hebben samengesteld", seit er. "Alle facetten komen aan bod, zo hebben we schaatsers voor marathons op kunstijsbanen en natuurijs, maar ook mensen die uitstapjes kunnen maken naar de langebaan."

"Ik vind het een geweldige uitdaging om te kijken of we ook in het marathonschaatsen over een aantal jaar tot de topploegen kunnen behoren. De Vries heeft de laatste jaren aangetoond een erg goede ploegleider te zijn, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken."

Trochgroeie

Peter de Vries, dy't dus fan It Hearrenfean komt, is tefreden oer de ploech. "We wolle mei dit team stride om de poadiumplakken, mar der sit ek in langetermynfisy oan fêst. Dêr ha ik in hiel goed gefoel by. It ultime doel is om troch te groeien ta ien fan de bêste maratonteams fan Nederlân."

De ploech docht mei oan it NK Maraton, wedstriden om de Marathon Cup en Grand Prix-wedstriden.