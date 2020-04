Hinder foar ferkear op A7 tusken Surch en Boalsert fanwege oanlis wynpark

"Tussen Zurich en Bolsward gaan wij vanaf 22.00 uur vanavond de rijbanen aanpassen. Dan komt het verkeer in beide richtingen op één weghelft terecht", seit Shanti Faber, de omjouwingsmanager Zuiderzeewind. Dêrneist wurdt de ôfrit nei Makkum en Wytmarsum ôfsletten. Hjirfoar jildt in omlieding. De maksimumsnelheid op it trasee wurdt ferlege nei 70 kilometer de oere.

Grutste wynpark

Wynpark Fryslân wurdt wrâldwiid it grutste wynpark dat yn in binnenwetter boud wurdt. It park sil bestean út 89 grutte wynturbines en is goed om in heal miljoen húshâldens fan stroom te foarsjen. It park moat yn 2021 operasjoneel wêze. De kosten fan it projekt binne mei-inoar sa'n 800 miljoen euro.

Nettjinsteande de coronakrisis leit de oanlis fan it wynpark sels foar op skema. Alle produksjeprosessen, ek yn it bûtenlân, draaie noch op folle toeren. "De bouw en levering van de grotere componenten liggen nog op schema", seit Bart Ummels, Deputy Project Manager. "De regels zijn natuurlijk wel aangescherpt."

"Eind dit jaar zal het transformatorstation klaar moeten zijn. In september gaan we de funderingen leggen en in maart zouden dan de eerste windturbines erop kunnen", sa seit Ummels.