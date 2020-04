Hoareka-ûndernimmer Bosma: "Nederlân sit yn in coronakramp"

Geert Bosma is in grutte spiler yn de Fryske hoareka. Hy is fan it restaurant Hét Postkantoor, grandkafee en hotel 't Gerecht en inisjatyfnimmer fan De Swetser-kafees. Mar ek lid fan it bestjoer fan Toerisme Alliantie Friesland.

Hy seit oer de situaasje: "Tachtich persint is realistysk, dit hâldt gjin minsk fol. Banken binne hjir en dêr wol kûlant om jild te lienen, mar soms ek net en bedriuwen doare soms net oan te klopjen. En mei alle gefolgen dy't dêrnei komme fansels."

It is net altyd mooglik om genôch ôfstân te hâlden, jout Bosma oan. "It is tige ferskillend en hinget fan de saak ôf. Somtiden is der in mooglikheid om in terras út te wreidzjen. Mar foar de kafees en diskoteken haw ik gjin oplossing. Hotel en restaurant miskien wol. De iene saak kin der mear út helje as de oare saak."

Ferromming

It mei dan ek gjin ferrassing wêze dat Bosma in grut foarstanner is fan in regionale ferromming fan de coronamaatregels. "Wy hawwe hjir folle minder besmettingen. Ik hoopje dat sy it noarden iepen smite as testlokaasje. Mei de goeie werstartprotokollen moat der hjir ûnderfining opdien wurde. As it net goed giet, kin de kraan wer ticht. Ik sis: los. Wol fasearre. Mar gean los. Want dy besmetting is net op it Fryske plattelân, dêr't minsken rinne, fytse, farre."

Coronakramp

De hoarekaman wynt der gjin doekjes om. "Hiel Nederlân sit yn de coronakramp. Mar as jo 50 persint fol krije kinne yn in hoarekasaak troch der tafels wei te heljen, dan skeelt dat ek al. Wy moatte ús wol hâlde oan de ôfstân, mar dan kinne je wer draaie. En dat skeelt sa'n soad."

De Old Dutch op De Westereen wurket ek al mei de nije regels: