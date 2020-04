'Sporter fan de Wike' Anne Tauber: "Jaartje wachten op de Spelen is niks"

"Op de Elfstedentocht wachten we al zo lang, dan is dat jaartje wachten op de Olympische Spelen toch niks?" Anne Tauber baalt der fan dat de Olympyske Spelen net úteinsette, mar sjocht de realiteit ek. "Ik hoop dat het volgend jaar doorgaat." Tauber is maratonreedrydster én mountainbikester. Op de mountainbike mei se nei de Spelen, mar dêr moat se no in jier langer op wachtsje.