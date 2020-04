Ljouwerter (46) oanholden om't er him net hold oan kontaktferbod mei Hells Angels

Neffens it Iepenbier Ministearje hat de man tusken april 2019 en jannewaris 2020 ferskate kearen yn de kluphûzen west en hat er kontakt hân mei oare Hells Angels.

De man hat noch in 'strafrestant' fan 1699 dagen, goed 4,5 jier. Hy is freed foar de rjochter-kommissaris ferskynd. Dy hat besletten dat de man foarearst fêstsitten bliuwt. De rjochtbank bepaalt letter oft de man dy 1699 yn syn gehiel fêstsitten bliuwt of in part dêrfan.

Feroardiele yn Noarwegen en Finlân

Yn 2011 waard de man yn Noarwegen feroardiele ta in finzenisstraf fan 11 jier, om't er 30 kilo amfetamine ymportearre hie. En yn 2012 is er yn Finlân feroardiele ta 720 dagen finzenisstraf fanwegen de ymport fan kokaïne en amfetamine. Mei yngong fan febrewaris 2014 mocht er syn straf yn Nederlân útsitte.