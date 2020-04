BFVW komt mei aksje tsjin katten yn it lân om pykjes te beskermjen

Natuerorganisaasjes en agraryske kollektiven yn Fryslân roppe kattebesitters op om har húsdier yn it greidefûgelseizoen fan heal april oant en mei juny nachts binnen te hâlden. Katten gean as it tsjuster is op jacht en pakke dêrby ynstinktyf de piken fan greidefûgels. De organisaasjes sette freed dêrom útein mei in kampanje, mei yn de haadrol sjonger en presintator Emiel Stoffers fan De Hûnekop én akteurpoes Gurbe.