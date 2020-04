"Regels hjir ferromje? Dan wurdt it in Frysk karnaval!"

De measten wiene dêr nochal wat huverich foar, bliek op de freedsmerk. "We moatte it rêstich oan dwaan, we ha gjin haast", sei immen.

In oar tocht we hjir de regels better neikomme en dat we der dêrom mooglik wat minder lêst fan ha. "Maar als je alleen het Noorden vrijgeeft, komt iedereen hiernaartoe. Dat wil je ook niet." Of, sa't de tsiisboer it sei: "As al dy westerlingen hjir komme, binne wy it bokje!"