Ljouwert krijt koade grien foar feilichheid; binnenstêd noch wol koade read

Foaral op it mêd fan drugsoerlêst, oerlêst troch jeugd, fandalisme, lêst fan de buorlju en ynbraken ferbettere de situaasje. Foar allinne de binnenstêd jildt noch koade read (4,32), dêr is it neffens de gemeente Ljouwert noch net feilich genôch. Ald-East komt mei in 5,10 krekt in koade giel telâne.

Doarpen Súd-West is de meast feilige sône mei in skoare fan 9,19. Camminghaburen docht it mei in stiging fan 6,89 nei 7,86 goed, wylst de Portmargesône de grutste delgong yn feiligens hat: 6,85 nei 6,16.