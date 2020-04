Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren trije coronastjergefallen registrearre. Dat hat GGD Fryslân freedtemiddei bekend makke. Yn totaal binne der no 40 minsken ferstoarn oan it coronafirus. Nochris 18 minsken krigen yn it ôfrûne etmiel de diagnoaze corona. Dêrmei binne 418 minsken posityf test.