Ko-assistinten MCL gean by minsken thús del om coronatests ôf te nimmen

In ko-assistint is in studint genêskunde yn de lêste faze fan syn of har stúdzje, dy't praktykûnderfining opdocht om letter as selsstannich dokter oan de slach te kinnen. De ko-assistinten fan it MCL sille by de pasjinten foarôf thús ûndersyksmateriaal ôfnimme. Foar it ûndersyk wurdt mei in wattestokje materiaal út de noas of kiel ôfnaam. Dat wurdt dêrnei ûndersocht by laboratoarium Izore. De útslach sil nei likernôch in heale dei bekend wêze.

It groepke fan seis ko-assistinten fiert om bar de ûndersiken út; elke dei in oare ko-assistint. Se wurde foarsjoen fan de nedige persoanlike beskermingsmiddels en testmaterialen. Ioana Antonescu is ien fan harren: "Aangezien onze bezigheden in het MCL in het kader van de studie geneeskunde op dit moment stilliggen, zitten veel coassistenten thuis. Als coassistenten zijn we blij dat we op deze manier kunnen ondersteunen."