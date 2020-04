Kapster wit fan oanpakken yn 'e tomatekwekerij

By tomatekweker Van Overbeek út Bitgum wie it hast oan de risping ta. Mar de arbeidskrêften út Poalen en Bulgarije wiene by famylje yn eigen lân en koene net werom nei Nederlân. Op itselde momint kamen allegear ûndernimmers út oare sektoaren sûnder wurk te sitten. Nei in oprop by Omrop Fryslân hat de kweker no sân nije minsken oan it wurk yn 'e kas. Kapster Sandra Scherjon is ien fan dy minsken.