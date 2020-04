Mbo-opleidingen in coronatijd: een puzzel voor examencommissies

Het is een grote puzzel om de mbo-studenten nog dit jaar aan een diploma te helpen. En niet alleen de praktijkexamens zijn een probleem, vertelt Edwin ter Steege als voorzitter van drie examencommissies van het Friesland College: "Normaal doen wij grotere aantallen en worden er meer examens gepland op een dag. Dat is bij deze examens als een uitdaging, maar bij centrale examens is dat nog veel meer. Om een beeld te geven: de komende zes weken zijn er meer dan 1.000 centrale examens voor alleen Nederlands. Wij mogen vijf studenten en één surveillant in een ruimte hebben. Dat is een lastige klus om dat te organiseren."

Theorie en praktijk

En dat zijn dan de theoretische vakken. Voor praktische examens zoals autotechniek is het helemaal een uitdaging. "Veel dingen zijn normaal op stagelocaties, maar die zijn nu ook dicht," geeft Ter Steege aan.

Examen

Voor sommige vakken is het in de huidige situatie niet mogelijk om examen te doen. En dat kan grote gevolgen hebben voor de studenten. Dan zijn ze later klaar met de studie en kunnen ze niet verder aan het werk of naar een vervolgopleiding. Ter Steege: "Ons ministerie is er duidelijk over in de handreiking: de eindvoorwaarden moet je halen voor een diploma. Als opleiding moet je kijken of je examens kunt aanpassen, zodat het wel mogelijk is. Om te zien hoe een student functioneert, moet dat nu bijvoorbeeld met een interviewgesprek. Maar in sommige gevallen is dat niet mogelijk, dan moet het gewoon worden uitgesteld."