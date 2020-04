LIVEBLOG: Weststellingwerf yn rekôrtiid klear mei riedsgearkomste

FOX Sports, dat de wedstriden yn de earedifyzje gewoanwei live útstjoert, hat it lêste part fan it telefyzjejild oermakke oan de klups. Hoewol't it noch hielendal net wis is oft de kompetysje útspile wurdt, ha de klups no wol sa'n 20 miljoen euro krigen. Dat skriuwt it AD.

Neffens de krante hat FOX Sports wol betingsten steld oan it jild: as klups sels beslute soene de kompetysje net ôf te meitsjen, soe FOX it jild werom ha wolle.