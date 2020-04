LIVEBLOG: Boargemasters wolle oant 1 september ferbod op eveneminten

It oantal soarchmeiwurkers dat him siik meldt, is yn maart flink tanaam yn ferhâlding ta deselde perioade foarich jier. Foarich melde tsien persint him siik, dit jier 14 persint. It giet hjirby allinnich om siikmeldings, net oer de lingte fan de ôfwêzigens. Dat seit CNV Zorg & Welzijn op basis fan sifers fan Vernet, in kennisnetwurk op it mêd fan fersom. It is neffens it bûn de earste yndikaasje fan de gefolgen foar de personielsbesetting troch de coronakrisis.

Foar it earst wurdt sifermjittich ynsichtlik hokker tol corona easket fan soarchpersoniel, seit Anneke Westerlaken, foarsitter fan CNV Zorg & Welzijn. Se sjocht de sifers oer april ek mei grutte soarch yn 'e mjitte. Se is ek bang foar siikmeldings trochdat minsken mei lichte klachten bang binne dat se net of ûnfoldwaande oer beskerme materiaal beskikke kinne as se dochs nei it wurk ta moatte. Westerlaken: "We vragen daarom aan alle betrokkenen om alles op alles te zetten om zorgpersoneel nog beter te faciliteren en te ondersteunen."