LIVEBLOG: 22 pasjinten op Fryske IC's; coronamaatregels soargje foar grutte problemen

Ek de autobrânsj hat it dreech op it stuit. Benammen de ferkeap fan auto's, regulier en de eksport, leit foar in grut part stil. Yn de wurkpleats wurdt der noch wol wurke, want minsken bringe de auto noch wol foar in beurt, de APK of fanwegen slitaazje. Mar omdat de auto minder brûkt wurdt is der ek minder skea troch ûngemakken, en sels trou-auto's wurde minder hierd om't houliken útsteld wurde.

Dat is ek it byld dat Date Boekema fan Oerterp sketst fan de situaasje fan syn bedriuw. Boekema runt in garaazje en wurkpleats en hat trije minsken yn tsjinst. "De grutste klappen falle yn de ferkeap en de eksport", fertelt er.

