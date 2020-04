Coronanijs freed 17 april: noch 20 coronapasjinten op Fryske IC's, plysje slút Ljouwerter kafee

Thússoarchorganisaasje Het Friese Land werken him totaal net yn it byld dat de Nederlânske Pasjintefederaasje freed nei bûten brocht. Dy melde dat in tredde fan de minsken mei thússoarch of help fan de wykferpleging minder of sels hielendal gjin soarch mear krijt troch de coronakrisis. Se soene benaud wêze it firus op te rinnen.

Bestjoerder Klaas Kuilman fan Het Friese Land fynt de byldfoarming net goed. "De suggestje wurdt wekt of 'skale' wy sels de soarch ôf. Dat is net it gefal. It gebeurt wol dat kliïnten sels oanjouwe: út eangst hoech ik gjin soarch. En wat je ek sjogge is dat in soad minsken no thús binne en sizze: dy soarch kinne wy no sels wol efkes dwaan."

