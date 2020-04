Assistint Martijn Barto bliuwt langer by SC Cambuur

As Cambuur promovearret, dan komt dêr sels automatysk noch ien seizoen by. Ek fysyk trainer Nicky Boonstra sil de kommende jierren ûnderdiel útmeitsje fan de technyske stêf. Hy hat in kontrakt tekene foar noch trije seizoenen.

"Het is niet makkelijk om in deze tijden beleid te maken voor de lange termijn, maar in deze beide gevallen was de keuze snel gemaakt", ljochtet technysk manager Foeke Booy syn kar ta.