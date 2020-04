Zorgbelang Fryslân: coronamaatregels soargje foar grutte problemen

Zorgbelang hat ek in soad sinjalen krigen fan ferpleechhuzen. Yn trije Fryske ferpleechhuzen binne kwetsbere bewenners ferplichte ferhuze om romte te meitsjen foar spesifike corona-ôfdielingen. Yn kombinaasje mei it kontaktferbod mei bern en fierdere famylje falt dat harren wol hiel swier, sa wit De Vrij. "Sommige van die bewoners zijn verhuisd naar leegstaande afdelingen. Ik vraag me daarom af, waarom de corona-afdelingen daar niet zijn ingericht."

It kontaktferbod of besiteferbod foar bewenners fan ferpleechhuzen sil hieltyd mear ûnderwerp fan diskusje wurde as de coronamaatregels langer duorje, tinkt De Vrij. Yn guon tehuzen is wol dúdlik dat in soad bewenners net mear in soad tiid fan libjen hawwe. It net mear sjen kinne fan bern en pake- en beppesizzers is dan wol in hiel swiere maatregel.

"De vraag is dan of de maatregel niet erger is dan de kwaal", sa seit De Vrij. Sy sjocht ek wol dat it net sa maklik is om de lockdown fan ferpleechhuzen te feroarjen, mar fynt wol dat it sa njonkelytsen tiid wurdt om dêroer te diskusjearjen.

Sinjaalpunt

It sinjaalpunt corona giet de kommende tiid fierder mei it ûndersyk nei de effekten fan de coronamaatregels op ûnderdielen fan de soarch. Zorgbelang Fryslân sit yn dit ramt ek wol wat yn noed oer de 80-plussers dy't selsstannich wenje. Dy binne faak troch de corona-maatregels harren fêste aktiviteiten en kontakten kwytrekke en driigje dêrtroch te feriensumjen.

Zorgbelang wol dêrom ek graach wite hoe't it mei harren giet en wat sy nedich hawwe om troch dizze lestige tiid hinne te kommen. Belje mei Zorgbelang kin op alle wurkdagen moarns.