WK shorttrack wurdt dit jier definityf net mear hâlden

It útstelde wrâldkampioenskip shorttrack, dat yn earste ynstânsje healweis maart hâlden wurde soe yn it Súd-Koreäanske Seoul, wurdt letter dit jier net mear ynhelle. It ynternasjonale reedrydbûn ISU makke bekend dat it net slagget om it toernoai yn oktober noch te hâlden.