Fûle brân yn hok neist wenning soarget foar soad skea

De brânwacht skaalde op nei it sein 'middel-brân' en gie it fjoer mei meardere brânwachtminsken te liif. It fjoer wie rap ûnder kontrôle, mar de wenning hat wol reek- en brânskea oprûn. De bewenners kinne earst net yn it hûs en Stichting Salvage helpt harren mei it finen fan in tydlik ûnderkommen.