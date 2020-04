Learlingen dogge nettsjinsteande coronamaatregels eksamen op skoalle

Simmerfakânsje

Foar guon learlingen út 6 VWO is it skoaleksamen Grykske Taal en Letterkunde as alles goed is harren lêste eksamen. Jonathan Rinia stiet der bygelyks sa goed foar dat er hast net mear sakje kin. "Ik ben nu klaar en heb vakantie. Dat is heel apart en dringt nog niet echt door."

Ek oare learlingen fine it nuver dat se op dizze wize ôfskie nimme fan de middelbere skoalle "It jout op in bepaalde wize sels in wat eng gefoel, sa'n lege en tsjustere skoalle,"seit Jurre Wolthuis. "Dat wy no aansten klear binne sûnder feestje en diploma-útrikking fyn ik spitich."