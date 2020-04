Profesjonele dartkompetysje fanút de wenkeamer: dartbûn komt mei 'Home Tour'

Benammen it wedstriidritme hâlde is wichtich foar Dekker. De reguliere darttoernoaien lizze al goed in moanne stil. De Boalserter spilet net as folsleine prof; hy hat neist it darten in eigen bedriuw en wurket as finansjeel bemiddeler foar bedriuwen. Dochs hopet hy dat de gewoane toernoaien gau wer úteinsette, ek om't hy sûnt ferline jier wer op syk is nei in nije haadsponsor.

Sneintejûn komt Jan Dekker foar it earst yn aksje op de Home Tour. Hy hat der nocht oan, mar treft inkelde goeie spilers. "In mijn groep zitten Dave Chisnall en Scott Waites. Dat zal pittig worden, maar ik weet wat ik kan en er liggen kansen." Dartfans dy't de wedstriden folgje wolle, kinne dêrfoar terjochte op de webside fan it dartbûn PDC.