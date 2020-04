Firtuele iepen dagen by Frysk beropsûnderwiis: ynlogge en fragen stelle

Mar ek by oare ynstellingen sykje se de digitale wei. Sa hat NHL Stenden nije wike trije dagen lang firtuele iepen dagen. En by it Friesland College litte se learlingen op Instagram mei potinsjele nije learlingen prate. Dy moatte dan fertelle hoe't it der echt oan ta giet by it Friesland College.

As Poorting úteinlik syn ferbining klear hat, begjint er oan syn presintaasje. Inkele tsientallen oankommende masterstudinten logge yn om harren fragen te stellen. Dat kin oan Poorting, mar ek hjir locht ien yn dy't no al studint is om ek it ien en oar te fertellen. "Het is natuurlijk niet ideaal, maar voor ons gaat het toch altijd al voor een groot gedeelte via het internet. Veel van onze studenten komen uit het buitenland en dan kom je ook al niet zo makkelijk naar een gewone open dag."