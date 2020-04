IIsbuorkerij Warkum foarmet pleats om ta drive-in om iis te ferkeapjen

It is lykwols in frjemde tiid, ek foar Bouma: "De winkel yn Snits hiene we krekt nij. Dy wie in pear dagen iepen, doe't alle coronamaatregels oankundige waarden." Beide winkels hawwe in skoftsje ticht west, mar se binne no dochs wer iepen. Mar stoarm rint it net. "We hâlde ús oan alle maatregels fan it RIVM, dus der mei bygelyks mar ien klant tagelyk yn it gebou. De rest wachtet bûtendoar. Mar der is no ek net ien op strjitte yn de stêden."