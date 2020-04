Boeren hoege gjin fergunning foar kij yn 'e greide

De provinsjes fine dat it weidzjen al ûnderdiel is fan de fergunning foar stalemisjes. Deputearre Klaas Fokkinga: "Yn Fryslân is it ûntinkber dat boeren foar it weidzjen fan kij in fergunning oanfreegje moatte soene. In ko yn de greide is de gewoanste saak fan de wrâld en dat moat ek sa bliuwe. It is goed dat wy as provinsje dit beslút nommen hawwe."

Ek foar de stikstofemisje soe dizze oanpak geunstich wêze omdat by it op stâl hâlden fan it fee urine en fêste dong by-mekoar reitsje en der sa stikstof frijkomt.