Histoarysk Sintrum Ljouwert siket guod foar coronatentoanstelling

It Histoarysk Sintrum yn Ljouwert (HCL) wol in corona-argyf meitsje. It sintrum hat oant no ta al in soad digitale ynstjoerings as foto's krigen, mar wol ek noch graach fysyk guod ha. "Wy soene graach briefkes of in coronadeiboek ha wolle", seit Klaas Zandberg fan it HCL.