Famylje kin op ôfspraak wer achter in skerm byprate mei bewenners fan Huys ter Swaach

"Wy ha in rekreaasjeromte yn twaen dield troch middel fan in trochsichtich skerm, in dik doek, dat goed bestân is tsjin skjinmak", seit Johan Blaauw fan Huys ter Swaach. "It is in ôfsletten romte, minsken ha it reservearre. Dan komt der fierder net ien yn en kinne se wer tegearre wêze of mei mearderen." De besite kin fia in spesjale doar yn it tehûs komme.

De romte is troch saakkundigen neisjoen. "De GGD hat op lokaasje west, wy ha ek sjen litten wat ús idee wie en hoe't wy it útfierd ha. Sy hiene noch wat tips en dy ha wy fansels opfolge."

Bewenners binne entûsjast

De bewenners binne bliid dat sy harren famylje no wer ris sjen kinne. "Sy binne entûsjast, dy kinne nei fjouwer of fiif wiken de famylje wer sjen, wer efkes mei-inoar prate."