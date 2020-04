Der binne de ôfrûne 24 oeren yn Fryslân trije nije coronastjergefallen meld. Dêrmei binne der yn de provinsje 78 minsken ferstoarn oan de gefolgen fan it coronafirus. Der binne 23 nije positive tests bykaam. Dat betsjut dat fan 400 Friezen bekend is dat se besmet binne mei it coronafirus. Der binne wer tsien minsken yn it sikehûs opnaam.