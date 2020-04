Open Stal giet net troch, beslút naam "mei stien yn de mage"

De 49e edysje hie wêze sillen tusken 11 july en 9 augustus. Mar it bestjoer fynt it net ferantwurde om it keunstevenemint te hâlden yn de situaasje dêr't we no yn sitte. De feilichheid fan de hast twahûndert frijwilligers, de tûzenen besikers, de keunstners en de ynwenners fan Aldeberkeap stiet foarop.