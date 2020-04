16 april: de slach om de kop fan de Ofslútdyk en Waadeilannen moatte lang wachtsje

"Hè, gelukkig; het was dus toch geen droom. Zo is het inderdaad; pas vandaag beginnen we eigenlijk te beseffen, dat we van een nachtmerrie van vijf jaar (!) bevrijd zijn. Het is nog ongelooflijk, dat je maar weer lopen waar je wilt (ik heb waarlijk ruimtevrees als ik buiten kom), dat je kunt zeggen wat je wilt." Keimpe Sikkema kin syn gelok net op as er 16 april yn syn oarlochsdeiboek skriuwt, de dei nei de befrijing fan Ljouwert.

Hoewol't de Kanadezen op 15 april in hiele grutte slach slein ha yn de provinsje, binne der noch altyd plakken ûnder hearskippij fan de Dútsers. En om guon fan dy plakken wurdt ek no, op it nipperke foar de kapitulaasje, noch in heftige striid levere. It is in hiele toer om it lêste stik Fryslân foar de Ofslútdyk yn hannen te krijen.

Djippe wûnen yn Harns: 'één vlammenzee'

Sa rint Harns djippe wûnen op om't de ûngefear 500 Dútsers dy't dêr achterbleaun binne noch efkes frij spul ha. De Kanadezen binne de dei derfoar lang om let net fierder kaam as Frjentsjer en dêr meitsje de oerbleaune besetters goed misbrûk fan.

Brêgen wurde ferneatige en mear as 15 boaten wurde ta sinken brocht. Moarns berikke de Kanadezen Mullum, krekt bûten Harns. En út Hjerbeam wei sette se oan it begjin fan de jûn útein mei in drastyske metoade: Harns bestoke mei artilleryfjoer oant de Dútsers murf binne en dan pas binnenlûke. "Het was één vlammenzee", ferklearret in Harnzer brânwachtman letter.

Letter op de jûn lûke de Kanadezen dan eindlik de havenstêd yn en om middernacht hinne is de stêd yn hannen fan de befrijers. Se treffe der talleaze dronken Dútsers oan en de oare moarn binne der noch hieltyd Dútsers dy't wjerstân biede.