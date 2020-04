Ekstra stipe út Iepen Mienskipsfûns foar lytse inisjativen

De betingsten foar it Iepen Mienskipsfûns binne oanpast foar lytse inisjativen foar de leefberens en foar it tsjingean fan iensumens. Foar elts inisjatyf is der maksimaal 500 euro beskikber. Dat kin bygelyks útjûn wurde oan it útdielen fan blommen yn in wyk of foar it organisearjen fan in muzykmiddei yn de tún fan in âldereinhûs.

Lobby

In soad doarpshuzen en wyksintra komme troch de coronakrisis yn 'e knipe. De kompleksen moatte ticht bliuwe, wêrtroch't der der gjin ynkomsten binne út bygelyks ferhier en hoareka. Doarpshuzen kinne lykwols gjin gebrûk meitsje fan de kompensaasjeregeling 'Tegemoetkoming schade COVID-19'. De provinsje stipet dêrom ek de lobby fan de Landelijke vereniging voor Kleine Kernen (LvKK) en de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) om doarpshuzen en wyksintra ta te litten ta de kompensaasjeregeling 'Tegemoetkoming schade COVID-19'.

"Wy hawwe as provinsje in brief stjoerd nei minister Wiebes fan Ekonomyske Saken en de Rijksdienst voor Ondermenend Nederland. Dat dogge we om tegearre in sinjaal ôf te jaan dat sy ek opnaam wurde moatte yn de stipemaatregels", seit deputearre Klaas Fokkinga.