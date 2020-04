LIVEBLOG: No 37 minsken ferstoarn oan coronafirus yn Fryslân

It oantal Nederlânske deaden troch it coronafirus is oprûn ta mear as 3.315. Dat binne der 181 mear as in dei earder. Fan dizze minsken stie fêst dat se besmet wiene mei it firus. Der binne 29.214 befêstige gefallen. 9.309 minsken binne opnaam of hawwe opnaam west yn it sikehûs.

It werklike deadetal is heger, omdat de registraasje ferskate beheinings kent. Minsken dy't oan it coronafirus ferstjerre sûnder dat sy dêrop test binne, ûnbrekke yn de statistiken. Ek jouwe GGD'en stjergefallen faaks pas nei ien of meardere dagen troch, wêrtroch't de registraasje achterleit op de werklikheid.

CBS-sifers oer de stjerte yn Nederlân en de stjerte yn ferpleechhûzen dogge fermoeden dat it werklike oantal ferstjerrings as gefolch fan it firus in stik heger leit.