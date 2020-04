LIVEBLOG: 75 pasjinten yn Fryske sikehuzen, 26 op intensive care

Provinsje Fryslân besiket doarpsmienskippen te stypjen yn in tiid fan corona. Der is besletten dat ek lytse inisjativen in berop dwaan kinne op it jild út it Iepen Mienskipsfûns, dat meastentiids foar gruttere leefberensprojekten bedoeld is. De provinsje wol ek doarpshuzen en wyksintra helpe troch derfoar te lobbyen dat sy profitearje kinne fan de lanlike temjittekomming foar coronaferlies.

De betingsten foar it Iepen Mienskipsfûns binne oanpast foar lytse inisjativen foar de leefberens en foar it tsjingean fan iensumens. Foar elts inisjatyf is der maksimaal 500 euro beskikber.